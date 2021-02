"J'espère que ce match sera un premier pas vers la finale"

La Juventus rencontrera le FC Porto pour les huitièmes de finale de Ligue des champions ce mercredi, pour Cristiano Ronaldo, l'heure est à la motivation.

En effet, la star portugaise a posté un message sur les réseaux sociaux afin de motiver ses troupes et donner de l'espoir aux supporters de la Vieille Dame : "On entre dans la phase la plus importante de la Champions : celle à élimination. C'est comme si une nouvelle compétition commençait et chaque détails compte. Sur les deux dernières années, nous sommes rentrés à la maison plus tôt que prévu mais nous gardons la même ambition, celle d'aller le plus loin possible. Demain nous avons un match important, contre un adversaire très et j'espère que nous irons en finale cette année. Nous allons respecter l'adversaire mais on se doit de gagner et être au-dessus de tout pour arriver à notre objectif."

Tomorrow we have a very importante game against a very strong team and I can only hope that it may be the beggining of the long walk we want to take until the final. Respect for the opponent, ambition for the victory and 100% focus on our goals. Let’s go, guys! Fino Alla Fine! pic.twitter.com/ukrV7tM3S4