"J'étais heureux avec Ronaldo à mes côtés"

Karim Benzema a s'est ouvert sur divers aspects de sa vie et de sa carrière au Real Madrid pour le journal 'El Pais', abordant notamment sa complicité avec Cristiano Ronaldo.

"Le départ de Cristiano Ronaldo m'a donné un rôle différent. Il marquait 50 buts par saison et j'ai dû adapter mon jeu. Il est l'un des meilleurs joueurs au monde et j'étais heureux à ses côtés." a déclaré l'attaquant français.

Benzema a également évoqué sa relation avec l'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane : "C'est comme un grand frère pour moi. Je reçois toujours des conseils de sa part."

L'international français a également révélé son passé et ses influences. : "Je viens d'un quartier où les choses étaient difficiles. Quand j'ai vu des garçons plus âgés bien habillés et avec de belles voitures, je voulais être comme eux. Je n'ai jamais eu d'idoles, mais des modèles. Dans le football, c'était le brésilien Ronaldo. En dehors du terrain, j'aimais Tyson, car nous venions d'en bas tous les deux et montions petit à petit. Cela n'a jamais été facile pour obtenir quelque chose."