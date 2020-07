De Rossi rêve d'entraîner Boca Juniors

Daniele de Rossi n'a pas pu écrire une page d'histoire à Boca Juniors. L'Italien a surpris tout le monde en signant pour l'équipe argentine, mais il a fini par partir avec seulement quelques matchs à son compteur, avant de raccrocher les crampons.

Cependant, l'ancien international italien a adoré l'expérience. Il a discuté dans 'La Nación, et a présenté sa candidature pour revenir bientôt comme entraîneur.

"J’ai en tête l’idée de revenir en tant qu’entraineur à Boca. Je pourrais être le dernier sur la liste, mais mon idée est la suivante. Si les choses s’étaient déroulées comme prévues, j’avais un accord avec Nicolas Burdisso sur le fait que j’aurais commencé ma carrière de technicien dans les équipes de jeunes du club. C’était avant le début des petits problèmes familiaux. Le jour où j’ai signé le contrat, j’étais dans les bureaux de Bombonera et soudain j’ai levé les yeux et la Copa Libertadores était là, dans une vitrine. Et je me suis dit: “Je n’ai rien laissé en tant que footballeur, c’est pourquoi je veux revenir en tant qu’entraîneur car cette équipe est dans mon cœur”, a-t-il déclaré.

L'Italien a clairement indiqué qu'il avait toujours eu l'impression d'être en Italie : "Il ne se passe pas une semaine sans que tout me manque de Boca, de Buenos Aires, et, je suis désolé, car ils me disent que la situation en Argentine est très compliquée et j’ai peur que le jour où je puisse y revenir, je ne retrouve pas le pays que j’ai quitté. Le pays dans lequel j’étais et je me sentais chez moi."