"J’aurais aimé jouer avec Zidane"

Au micro de 'DAZN', le technicien des Citizens a analysé le match retour qui opposera son équipe au Real Madrid, le 7 août.

Les Anglais avaient remporté le match aller au Santiago Bernabeu (2-1), ce qui laisse un petit avantage aux hommes de Guardiola.

"On ne doit pas trop penser à notre avantage, confie le catalan. S’il y a une équipe capable de renverser la vapeur, c’est le Real. C’est une grande équipe comme le Barça ou le Bayern. Ils connaissent la compétition et savent comment l'aborder."

Pep Guardiola s'est montré dithyrambique envers son homologue : "J’aurais aimé jouer avec lui, poursuit l'ancien entraîneur du Barça. J’ai eu le malheur de jouer contre lui en sélection. Il fait beaucoup de bien au football dans les bons comme dans les mauvais moments. Il me procure de la joie. Même si les gens ne me croiront pas forcément parce qu’il est du Real Madrid je me réjouis que les choses se passent bien pour lui parce que c’est bien pour le football que les choses se passent bien pour des gens comme lui."