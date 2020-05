Jadon Sancho est le Messi de la Bundesliga : 14 buts et 15 passes décisives

La Bundesliga reprend ses droits ce week-end avec une grande dose d'émotion : cinq matches simultanés le samedi, dont un derby de la Ruhr qui ne déçoit jamais. Les stars seront là, mais aucune ne brille autant que Jadon Sancho. Même pas Haaland.

L'Anglais présente des statistiques que seul Leo Messi est capable d'égaler si nous regardons les grands championnats européens. Sancho, avec 14 buts et 15 passes décisives, est le seul de Bundesliga comptant plus dix buts et dix passes décisives.

Des statistiques incroyables, soit une moyenne de plus d'un but généré pour son Borussia par match. C'est pourquoi il est à la hauteur du crack du Barça.

Jadon Sanco, un joueur dont il est difficile de ne pas tomber amoureux, est capable de faire mieux que le joueur à la mode, Erling Haaland, qui accapare les gros titres depuis son arrivée dans la Ruhr à l'hiver dernier. La moyenne du Norvégien est incroyable, mais celle de l'Anglais a le mérite encore plus folle, avec trois fois plus de matches joués.

Ainsi, le Borussia Dortmund-Schalke 04 supposera une nouvelle opportunité pour que l'ancien joueur de Manchester City continue d'entrer dans l'histoire de la Bundesliga, et de se montrer aux plus grands clubs européens.

La trêve imposée par la pandémie de coronavirus était arrivée au pire des moments pour lui, alors qu'il accumulait huit matches consécutifs en étant décisif. D'ailleurs, il n'a pas été décisif qu'à deux reprises lors des 24 matches de la saison.

Lors d'un tiers d'entre eux, il a même réussi le doublé, avec au moins un but et une passes décisive. C'est le moment de continuer de profiter de lui, bien qu'un retour à la compétition après deux mois d'arrêt est loin d'être une mince affaire.