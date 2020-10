Jallet a trouvé le PSG poussif à Istanbul

Le Paris Saint-Germain a obtenu un très laborieux succès sur la pelouse de l'Istanbul Basaksehir (0-2), mercredi en Ligue des Champions.

Mais le club franiclien est loin d'avoir séduit ses supporters comme ls observateurs. C'est le cas de Christophe Jallet. L'ancien défenseur du club francilien a très peu goûté ce qu'il a vu mercredi soir et l'a fait savoir dans les colonnes du Parisien.

"J’étais un peu déçu, j’ai trouvé le PSG un peu poussif. Je m’attendais notamment à une autre première période, avec plus de maîtrise et une vive réaction après la défaite de la semaine dernière face à Manchester. J’ai trouvé que ça avait été long à se dessiner. Il a fallu un coup de pied arrêté pour que Paris soit un peu plus tranquille, même si j’ai senti que les Turcs pouvaient être dangereux à chacune de leur offensive", a ainsi glissé le consultant de 'Téléfoot'.