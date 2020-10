James a presque récupéré de sa blessure

Sorti sur blessure contre Liverpool, James Rodriguez pourrait finalement être disponible contre Southampton ce week-end. C'est en tout cas ce qu'à affirmer Carlo Ancelloti en conférence de presse d'avant-match.

"Heureusement, James a bien récupéré, il a pu faire un entrainement léger. Il est déjà en meilleure forme. On verra après l'entrainement de samedi si il peut jouer."

Carlo with an optimistic update on @jamesdrodriguez ahead of #SOUEVE... pic.twitter.com/d7cuye27RR