Bien que le Real Madrid soit le leader de la Liga, c'est bien James qui attire toute l'attention, et pas pour ses performances. Le Colombien s'est plaint il y a quelques jours de son temps de jeu et son beau-père n'a pas hésité à raconter ce que son beau-fils a vécu l'été dernier.

Juan Carlos Restrepo a révélé que James, qui était était dans le viseur de l'Atletico et Naples, avait été très clair en cas de transfert. "James aurait préféré aller à l'Atlético. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentatives de la part d'autres clubs. Il ne voulait pas changer de pays", a-t-il déclaré sur 'Radio Mars'.

L'été dernier, on parlait d'une arrivée au Wanda Metropolitano, mais finalement, cela ne s'est pas produit : "Peut-être que le match amical l'été dernier a fini par avoir une influence. Real, qui voulait dominer l'Espagne et le monde, a considéré qu'il était important pour son équipe et a décidé de ne pas le vendre".

"Quand il a découvert l'intérêt de l'Atlético, il a plus réfléchi à cette possibilité pour de nombreuses raisons, notamment familiales", a-t-il ajouté.