"James ? C'est la qualité que j'ai vu au Real"

Buteur, passeur, meneur... James Rodriguez était partout sur la pelouse de Goodison Park ce samedi, et fut l'une des grandes raisons de la victoire d'Everton contre West Bromwich Albion.

Pour sa deuxième rencontre de Premier League, l'international colombien a été impressionnant et a de nouveau été élu Homme du match. Une performance félicitée par Carlo Ancelotti, son entraîneur.

"Il a marqué son premier but dans cette compétition et c'est le plus important. Ce fut un but clé dans le match et il délivre une splendide passe décisive en seconde période", analyse l'entraîneur des Toffees après le match.

"Il est à l'aise dans l'équipe et tout va bien. Il montre sa qualité. C'est la qualité de jeu que j'ai vu au Real Madrid, et la même que j'ai vu au Bayern Munich", rappelle Ancelotti, lui qui avait déjà entraîné James en Espagne et en Allemagne.

"Sa qualité rend son jeu facile. Son football n'est pas compliqué parce que face aux espaces, il aime utiliser sa qualité pour passer, et quand il n'a pas d'espaces, il fait des passes simples", conclut l'entraîneur italien.