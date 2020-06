"James est patient, moi à sa place, j’aurais dit à Zidane de manger de la m…"

Faustino Asprilla est connu pour ne pas mâcher ses mots... Il ne rate jamais une occasion de dire les choses qu'il pense.

Aujourd'hui, la légende colombienne parle de James Rodriguez et de sa situation au Real Madrid. Et comme c'est souvent le cas lorsqu'un Colombien parle, Zinedine Zidane n'est pas épargné.

"James n’est pas irresponsable, il s’entraîne tous les jours, comme tous les autres. Les entraîneurs disent toujours la même chose, que tous les joueurs sont égaux, pour motiver les remplaçants. Mais il n’y a que 3 ou 4 joueurs qui entrent toujours en jeu. Ne me dites pas que le meilleur buteur d’une Coupe du Monde est derrière Mariano ou je ne sais pas qui… Il faut un peu le respecter. James est patient, mais moi j’aurais dit à Zidane de manger de la m…", a-t-il déclaré.

Après deux ans de prêt au Bayern, James est revenu au Real Madrid motivé et Zidane lui a donné des minutes en début de saison, mais il n'a pas dépassé les 651 minutes, en raison de ses pépins physiques. Il n'a marqué qu'un seul but et délivré deux passes décisives.