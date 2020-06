James Rodríguez tacle encore le Real Madrid

James Rodriguez semble vivre ses derniers moments avec le Real Madrid. Depuis la reprise, James Rodríguez collectionne les interviews, dans lesquelles, il n'a pas sa langue dans sa poche.

Son dernier entretien avec 'The Locker Room', ne risque pas de plaire à son club, le Real Madrid... "Au cours de cette dernière année avec Zidane, je n'ai pas beaucoup joué. J'ai eu envie de quitter le Real Madrid lors des trois dernières années, mais cette année je suis resté et je vous raconte ce qui s'est passé : l'été dernier, j'ai eu une très bonne offre d'un club, que je ne veux pas nommer, je voulais vraiment y aller parce que je savais que je ne jouerais pas beaucoup avec le Real", a-t-il commencé.

"Je n'ai pas été autorisé à y aller pour différentes raisons. Cette année, je suis ici en raison de plusieurs circonstances, mais ce n'est pas ce que je voulais, parce que je savais déjà que je ne pourrais pas jouer beaucoup. Mais bon, ici j'apprends tous les jours et j'espère qu'à l'avenir je pourrai jouer davantage", a-t-il déclaré.

Bien qu'il ne l'ait pas dit, il a fait référence à l'offre de l'Atlético de Madrid.

Malgré tout, il a parlé de ses bons moments au Bernabeu. "Le Real Madrid a toujours été un grand rêve pour moi. J'ai rencontré un entraîneur de très haut niveau, Ancelotti. Il en sait beaucoup, il sait gérer des groupes et j'avais une confiance totale en lui. Les trois entraîneurs (Ancelotti, Benítez et Zidane) m'ont appris de bonnes et de mauvaises choses", a-t-il conclu.