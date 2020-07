Jan Vertonghen confirme son départ de Tottenham

Hier c'était la fin de la saison 2019-20 en Premier League et par la même occasion, le contrat de Jan Vertonghen avec Tottenham.

L'international belge vient de confirmer via ses réseaux sociaux son départ des Spurs, huit ans après son arrivée.

Le joueur de 33 ans est désormais libre de tout contrat, autrement dit, il pourra s'engager gratuitement avec n'importe qu'elle équipe.

Selon la presse sportive, il pourrait tenter un nouveau challenge du côté de l'Italie, où il est très courtisé.

"Mon temps dans ce club a touché à sa fin. Un jour triste pour de nombreuses raisons. Les amis que je me suis faits ici vont me manquer, le staff qui fait fonctionner ce club, jouer dans ce magnifique nouveau stade et évidemment vous, les fans. Merci à tous pour votre soutien à travers les années. Vous êtes fantastiques. Nous avons de nombreux incroyables souvenirs, mais pour le moment, c’est un au revoir", peut-on lire sur son compte instagram.