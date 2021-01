"Je manque plus à Liverpool que eux me manquent à moi"

En fin de contrat l'été passé, Dejan Lovren a quitté Liverpool. Pourtant, les Reds auraient peut-être bien besoin de lui cette saison, alors que les blessures se sont multipliées chez les défenseurs de Jürgen Klopp.

Dans des déclarations pour 'Sport Express', le défenseur du Zenit Saint-Petersbourg a évoqué son départ à sa manière, et a envoyé un message à son ancien club.

"Je ne regrette pas d'être parti. Ma décision cet été était claire, c'était de quitter Liverpool et de ne pas regarder en arrière. J'étais en colère l'année dernière parce que je ne jouais pas mais tout est différent maintenant. Je crois que je manque à Liverpool plus que eux me manquent à moi. Klopp le sait, car je parle avec lui. Il m'a récemment dit : 'Tu nous manques'", a lâché Dejan Lovren.

Le défenseur croate a évoqué ce que Klopp lui a appris : "Klopp demande aux joueurs de travailler dur. C'est la raison pour laquelle je veux montrer à tout le monde que ce n'est pas important que vous jouiez contre l'Arsenal Tula [équipe russe], la Lazio ou Dortmund. La motivation doit toujours être la même."

"C'est ce que j'ai appris à Liverpool. Ce n'est pas juste contre Chelsea ou Mancester United que vous devez tout donner. Il faut toujours garder un grand niveau de football. Donc peu m'importe contre qui le Zenit joue. Je me donne à 100% quoi qu'il arrive. J'aimerai partager cette approche avec la nouvelle génération", a-t-il ajouté.