"Je me battrai pour emmener le club où il doit être"

Miralem Pjanic a enfin rejoint le FC Barcelone. Après des années de rumeurs sur un intérêt du Barça pour le milieu de terrain, le Bosnien va enfin pouvoir réaliser son rêve de jouer au Camp Nou.

Présenté ce mercredi avec son numéro 8 sur la pelouse du Camp Nou, celui-ci a répondu aux questions des journalistes pour sa première conférence de presse et n'a pas tardé à afficher ses ambitions.

"C'est une fierté énorme pour moi d'être ici, ainsi que pour ma famille. Nous sommes très heureux. Je me battrai pour amener le club là où il doit être et conquérir des trophées. Je suis fier d'entrer dans ce stade. Enfant, j'en rêvais déjà. Faire partie de ce club est extraordinaire. Je suis dans le plus grand club du monde et, pour moi, c'est une fierté", a confié l'ancien joueur de l'OL.

"C'est un pas en avant dans ma carrière. C'est un défi d'être dans ce vestiaire avec tous ces grands champions. J'espère aider avec mon expérience et mon football. J'essaierai de jouer mon football. Regarder Barcelone jouer ces dernières années a été incroyable, car ce club a été une référence. Mon objectif est de faire plaisir aux gens", a continué le Bosnien avant d'évoquer le fait qu'il aurait pu rejoindre le club il y a quelques années déjà.

"J'aurais aimé venir il y a six ans, mais le marché est comme ça. Je suis professionnel et j'ai joué dans de grands clubs. Ma carrière a été importante et je respecte mes clubs. Mais, pour moi, j'ai atteint mon apogée et je suis heureux", a-t-il ajouté.