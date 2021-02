Malgré son amour pour le club parisien et pour ses supporters, Thiago Silva n'a pas oublié la manière dont la direction a traité son cas en fin de saison passée, et comment il a été contraint de quitter le PSG.

Pour le magazine anglais 'Four Four Two', l'ancien capitaine du PSG désormais heureux à Chelsea est revenu sur son départ et a confié qu'il en avait encore gros.

"Ils ne m'ont rien offert. Même pas un 'Thiago, est-ce que tu acceptes un euro pour rester avec nous ?' Rien du tout. C'était très énervant", a lâché Thiago Silva sur son départ du club parisien.

"Durant la pandémie, ils ont eu trois mois pour prévoir mes adieux, mais rien n'a été fait. Je ne suis pas resté une saison ou quelques mois, c'est une histoire de huit ans d'un capitaine qui a soulevé beaucoup de trophées au club. Je méritais beaucoup plus de respect que ça. Et la même chose est arrivée à Cavani", a ajouté le défenseur central de Chelsea.

Il est aussi revenu sur la dernière proposition de Leonardo : "Avant d’aller à Lisbonne, j’ai dit à mon agent qu’il pouvait commencer à me chercher un nouveau club, mais il ne devait rien me dire avant notre dernier match de Ligue des Champions. Le matin après la finale contre le Bayern Munich, je suis tombé sur Nasser Al-Khelaïfi à l’hôtel et il m’a dit que Leonardo voulait me parler une fois revenu à Paris. J’imaginais ce qui allait arriver même si mon esprit était déjà loin du PSG. Dès la fin de la finale de la Ligue des Champions, j’ai senti que c’était mon dernier match avec le PSG."