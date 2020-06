"Je n'ai jamais eu de problème avec Zidane"

En Colombie, ils ne comprennent toujours pas pourquoi James ne joue pas plus au sein du Real Madrid.

James a voulu évoquer toutes les polémiques concernant sa relation avec Zidane. Pour commencer, il a nié avoir des problèmes avec Zidane.

"Il n'y a jamais eu de problème. Chaque entraîneur a ses propres goûts. Nous avons une relation normale", a commencé James, qui a nié que le voyage pour la naissance de son fils soit une cause de discorde : "Pas du tout, quel malaise la naissance d'un enfant va-t-elle générer ?

Le joueur colombien s'est immédiatement mis sur la défensive, admettant qu'on lui attribue des actions et des paroles qui ne sont pas vraies.

"Beaucoup de choses sont dites à mon sujet et presque toutes fausses. Ce qui me met le plus mal à l'aise, c'est que mon professionnalisme est mis en doute, et je ne l'accepte pas. Je suis très professionnel. Cela me laisse tranquille que les personnes qui sont à mes côtés et qui ont travaillé avec moi sachent de quoi je parle. Je prends soin de moi comme personne d'autre. Je m'entraîne beaucoup dans ma vie quotidienne. Je veux toujours m'améliorer", a-t-il poursuivi.

James n'était cependant pas sûr de vouloir rester à Madrid à l'avenir : "A l'avenir, vous ne savez pas ce qui va se passer, mais si on me donne le choix, je choisirais un club où je pourrais montrer mes capacités et mon talent."

Conscient de sa controverse avec Zidane dans son pays, il a pris la défense de l'entraîneur français : "Je ne pense pas qu'il soit juste de manquer de respect à quelqu'un qui ne met pas un joueur sur le terrain. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il soit insulté. Je demanderais beaucoup plus de respect !"