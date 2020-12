"Je n'ai jamais vu Messi comme un rival"

Cristiano Ronaldo était de retour au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone de Leo Messi, comme au bon vieux temps. Une rencontre qui s'est soldée sur une lourde défaite pour le Barça.

Le joueur portugais a inscrit un doublé pour contribuer à la victoire de son équipe et pour aider la Juventus Turin à doubler le Barça et prendre la première place définitive du groupe G.

Au micro de 'Movistar' après la rencontre, le quintuple Ballon d'Or s'est confié sur le match : "Je pense que c'est une injection de confiance pour nous parce que nous avions besoin d'une victoire comme celle-ci. Le Barça sera toujours le Barça même s'ils passent une mauvaise période. Nous pensions que c'était impossible de venir et de faire ça ici."

Le Portugais est revenu sur le penalty sifflé en sa faveur en début de match : "Je ne sais pas si c'est penalty parce que je n'ai pas vu la télévision. Ce sont des décisions et je ne veux pas entrer dans ce débat parce que le travail de l'arbitre est toujours compliqué. Quand on marque trois buts au Camp Nou, je pense qu'il n'y a pas de doutes à avoir sur le fait que nous méritions de prendre la première place."

Et évidemment, Ronaldo a évoqué sa relation avec Leo Messi : "J'ai toujours eu une relation cordiale avec lui. Je ne l'ai jamais vu comme un rival parce que nous essayons tous les deux de faire du mieux possible pour nos équipes. Si vous lui demandez à lui, il vous dira la même chose. Je le vois dans la même forme que d'habitude, le Barça passe un moment difficile mais toutes les équipes ont des mauvaises passes et c'est une excellente équipe."