"Je n'ai pas peur de dire que j'ai mendiÃ© de l'argent"

Avant de devenir joueur professionnel, Patrice Evra a eu une vie compliquée. Sa famille est très humble et très nombreuse.

Parfois, Patrice Evra n'avait même pas assez à manger. Il l'a raconté dans un podcast sur le site de United, l'un de ses anciens clubs : "J'étais à Paris, mais je vivais dans la rue et parfois je ne pouvais même pas manger quelque chose. Je me souviens que mon frère Dominique travaillait dans un McDonald's, alors j'y allais et, à l'heure du déjeuner, il me donnait un peu de sa propre nourriture."

A d'autres moments, son frère ne pouvait pas lui donner de nourriture, il n'avait donc pas d'autre choix que de mendier. "J'ai dû mendier devant les magasins. Je me tenais devant eux et, lorsque je passais devant quelqu'un, je lui demandais. Parfois ils m'ont donné de l'argent. Je voulais juste acheter un sandwich", dit-il.

Mais Evra a gardé les bonnes choses. "C'était une période difficile, mais heureuse. J'ai toujours été heureux et j'ai toujours eu de la chance, je ne changerais rien, parce que cela a construit l'homme que je suis maintenant", a-t-il déclaré.

Et il a envoyé un message à tous les petits qui ont un rêve. "J'ai inspiré les enfants. Je veux leur dire de ne jamais abandonner, de ne jamais céder. Si vous croyez que vous deviendrez quelqu'un, sortez et croyez en vous, vous le ferez", a-t-il déclaré.

Tout ce qu'il a vécu lui a été utile dans le football. "Quand ils m'ont reproché les défaites, j'étais fort. Dans la rue, j'ai vécu des moments plus difficiles..." a-t-il conclu.