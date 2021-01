"Je n'ai toujours pas pu prendre un verre avec Klopp"

L'échange musclé entre Jürgen Klopp et Frank Lampard lors de la dernière rencontre entre Liverpool et Chelsea est loin d'être oublié, et Frank Lampard s'en est amusé ce dimanche.

Entre-temps, l'entraîneur des Blues avait reconnu qu'il regrettait son excès de colère, et avait assuré qu'il n'y avait aucun problème entre lui et l'entraîneur allemand.

Ce dimanche, après la victoire de Chelsea en FA Cup contre Morecambe (D4), Frank Lampard a adressé un message à son homologue allemand au micro des médias anglais.

"Ces jours-ci, il y a tellement à faire après un match, conférence de presse, télévision... Quand vous avez terminé, l'autre entraîneur est déjà dans l'avion pour retourner chez lui. Certains entraîneurs trouvent toujours un moment pour prendre un verre de vin après le match. J'aime bien ça. C'est sympa d'avoir une conversation normale. Je n'ai jamais bu un verre avec Klopp, en revanche", a lâché Lampard après le match.