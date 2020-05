"Je ne pouvais pas imaginer que cela allait être comme ça"

Lorsque Leo Messi prend la parole, le monde du football l'écoute toujours. L'international argentina, qui se montre plus ouvert en public, est revenu via son blog Adidas sur l'actualité du football et l'impact de la crise sanitaire.

Le joueur du FC Barcelone a confié que la maladie l'avait surpris, par sa gravité, et a reconnu être prêt pour aller de l'avant.

"Je pense que personne ne s'attendait à une telle chose. Des gens parlaient de possibles pandémies mondiales et c'est réellement arrivé. Mais je ne m'imaginais pas que cela allait prendre cette ampleur, ni l'impact que cela allait avoir sur nos vies, à échelle mondiale."

"Ce n'est jamais facile de vivre ou travailler dans une telle situation et encore moins face à celle-ci. Nous nous demandons tous quand est-ce que nous allons reprendre notre train de vie normal, quand nous allons nous entraîner comme avant, jouer..."

Le joueur argentin a ensuite reconnu que jouer à huis clos était une situation compliquée. "Il semblerait que nous allons terminer la saison en Espagne à huis clos, ce qui implique plusieurs points négatifs. Mais cela est normal, après tout ce que nous avons vécu. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est parfaitement compréhensible."

Leo a par la suite assuré que la reprise s'effectuera avec beaucoup de motivation. "Lorsque nous allons rejouer, ce sera comme tout recommencer du début. Nous allons avoir besoin d'un peu de temps pour nous préparer, mais d'un autre côté, nous allons récupérer des joueurs importants pour nous, qui étaient blessés."

Messi a, avant de conclure, évoqué le report de la Copa América, un choix "triste, mais normal et logique" selon lui. "La reporter fut une énorme déception, mais ensuite, normal et la décision la plus logique. Il faut désormais se tourner vers l'avenir", a-t-il conclu.