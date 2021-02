L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a déploré les nombreuses blessures qui minent l'équipe des Merengue, le privant de noms comme Sergio Ramos et Karim Benzema.

"Nous jouons tous les matchs à la limite. Nous ne sommes pas heureux, mais nous devons continuer à nous battre. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps on va tenir avec autant de blessés, ils sont trop nombreux… J'espère que certains joueurs se remettront le plus vite possible."

Interrogé sur le cas particulier de l'attaquant Karim Benzema, sur sa disponibilité face à l'Atalanta (mercredi), en Ligue des champions, Zidane a joué s'est positionné sur la défensive : "Demain on verra, car il fera une autre IRM et on pourra tirer de meilleures conclusions. Il va mieux, mais nous n'allons pas non plus prendre de risques car la saison est longue et il reste encore beaucoup de matches", a-t-il conclu.