"Je ne sais pas du tout quand reviendra Suárez"

Le président de l'Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, affirme ne pas savoir quand l'attaquant uruguayen Luis Suárez rentrera en Espagne, après avoir été testé positif au coronavirus avec la sélection uruguayenne.

"Je ne sais pas du tout quand il reviendra, c'est aux fédérations internationales de régler ce genre de problèmes" a-t-il indiqué lors d'un évènement organisé au Café Gijón de Madrid.

"Ils travaillent actuellement avec tous nos médecins. Il peut être emmené partout, mais je pense que la FIFA, la fédération uruguayenne ou autre doit avoir au moins un carnet où elle sait ce qu'elle doit faire à tout moment avec chaque joueur, tout comme la ligue l'a fait ici en Espagne avec toutes les équipes du championnat", a-t-il déclaré.

Cerezo a assuré qu'il lui restait Joao Felix face à Lionel Messi et a parlé du match de championnat qui se jouera contre Barcelone : "Grand match, match très important. Malheureusement, nous avons des absents à cause du coronavirus mais comme toujours, nous allons essayer de le gagner et de bien jouer."