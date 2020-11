"Je ne suis pas Achraf Hakimi"

En l'espace de deux ans au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, et l'un des chouchous des supporters du BvB.

Seulement, après la fin de son prêt, Hakimi est parti à l'Inter Milan. Pour le remplacer, Dortmund a misé sur Thomas Meunier, qui est arrivé gratuitement en provenance du Paris Saint-Germain.

Mais les premiers mois de Thomas Meunier ont été difficiles à Dortmund. Dans un entretien pour 'La Dernière Heure', l'international belge a répondu aux premières critiques et a évoqué ses débuts en Allemagne.

"Je ne lis pas les journaux, ça aide. Il ne faut toutefois pas comparer l’incomparable. Je ne suis pas Hakimi. Dortmund m’a transféré dans un but clair : retrouver l’équilibre car l’équipe encaissait deux à trois buts par match sur le premier tour l’année passée", a expliqué le défenseur belge.

"Je ne vais pas révolutionner le football, mais apporter ce dont je suis capable. Il a fallu un temps d’adaptation mais ça se passe de mieux en mieux. Je joue tous les matchs. Il est parfois important de forcer les choses pour avoir le bagage physique", a continué Thomas Meunier.

Le joueur se dit très heureux de ses débuts à Dortmund : "Hormis ma blessure, je suis satisfait. Pendant un moment, j’ai galéré à retrouver mes sensations. Six mois sans match, c’est comme une blessure grave en fait. Je me mets dans la peau d’un gars qui s’est fait les ligaments croisés et qui doit retrouver sa forme physique. Je retrouve mes sensations physiques et footballistiques. L’intégration se passe heureusement bien."