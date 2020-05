"Je ne suis pas surpris par le travail de Zidane"

Geremi a de grands souvenirs de son passage au Santiago Bernabeu car il a pu vivre des moments de gloire. Il a remporté deux titres de la Ligue des champions et un titre de la Liga avec le maillot blanc.

"Je choisis avec le Real Madrid. J'ai passé les meilleures années de ma carrière au Real et c'est là que j'ai pris le plus de plaisir en jouant. J'ai deux enfants qui ont un cœur blanc comme moi", a-t-il commencé dans une interview au journal 'AS'.

"Quand j'appelle le président, il est toujours très affectueux et me parle en français. Puis il passe le téléphone à Butragueño et nous finissons de clore l'affaire", a-t-il poursuivi.

Quant à son évaluation du travail du Français, Geremi n'est pas trop surpris : "Je n'ai pas été surpris parce que Zidane est un type intelligent qui s'est inspiré de Del Bosque. Zinedine sait qu'il n'est pas nécessaire d'enseigner beaucoup aux joueurs de Madrid, car ils sont déjà les meilleurs."

"La force de Zidane est sa capacité à gérer une équipe de stars mondiales, et c'est son secret", a-t-il déclaré. Geremi espère devenir un jour l'ambassadeur de Madrid en Afrique.