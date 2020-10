Ziyech explique pourquoi il a attendu de quitter l'Ajax

Hakim Ziyech dit qu'il a pris son temps pour trouver le bon club et le bon transfert afin de quitter l'Ajax, même s'il a dû attendre d'avoir 27 ans pour jouer dans un championnat supérieur sous les couleurs de Chelsea. En effet, l'international marocain s'est offert une renommée mondiale dans l'une des grandes équipes de l'Ajax, qui a atteint la finale de la Ligue Europa et la demi-finale de la Ligue des champions. Alors que Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt rejoignaient respectivement le FC Barcelone et à la Juventus, Ziyech a rejeté les propositions concrètes de l'AS Roma et de Séville.

Le meneur de jeu attendait sa chance dans l'un des super clubs du monde et il a été récompensé lorsque Chelsea a activé sa clause libératoire de 40 millions d'euros sur les instructions de Frank Lampard. Et le milieu de terrain pense qu'il faisait attention en attendant sa chance, même si cela allait un peu à l'encontre de son franc-parler. "Je n'ai pas peur d'avoir mon opinion et je parle toujours avec mon cœur et ce que je ressens, je dis juste. Je me fiche de ce à quoi les gens pensent", a déclaré Ziyech aux journalistes avant le choc de son équipe face à Manchester United, samedi.

"Ils peuvent le prendre comme ils le veulent. En fin de compte, je crois toujours en moi et j'ai confiance en moi et j'ai toujours cru en mes propres forces, donc cela ne m'a pas vraiment dérangé ce que les autres clubs et les gens pensent. En fin de compte, si vous jouez sur le terrain, c'est pourquoi la plupart des clubs vous achètent ou non. J'ai aussi pris mon temps. Je ne voulais pas me précipiter pour aller tôt dans un autre club plus jeune J'ai pris mon temps pour m'améliorer, apprendre et grandir en tant que personne et maintenant j'ai 27 ans et c'est le moment de passer à autre chose", a ajouté le Marocain.

L'accord pour son transfert été conclu en février avec l'arrivée de Ziyech en juillet, mais il n'a pas pu jouer pour Chelsea, la saison étant retardée en raison de la pandémie de Coronavirus. Après être revenu d'une blessure au genou lors du seul match de pré-saison de Chelsea, Ziyech a finalement joué ses premières minutes pour son nouveau club face à Southampton et Séville. Avec des points d'interrogation toujours sur ses capacités à s'adapter à une ligue physique comme la Premier League, Ziyech insiste sur le fait qu'il est assez fort pour gérer ce qui va se passer.

"Oui, des choses qui se sont passées dans le passé quand j'étais plus jeune, tout ça quand tu joues dans la rue, ça te rend dur en tant que personne", at-il ajouté. "Surtout quand tu vieillis, tu peux jouer aussi dur aussi, parce que quand j'étais jeune et que je jouais dans la rue, je jouais toujours contre des gars plus âgés et ils ne reculaient pas, même quand tu étais trop bon pour eux, ils ne faisaient que donner des coups de pied. et ce genre de choses vous rend fort en tant que personne".

"Cela vous aide à grandir, même sur le terrain, et à partir de cette mentalité, cela ne fait que vous aider. Je pense que j'ai beaucoup appris de mon passé; cela m'a fait devenir ce que je suis maintenant en ce moment", a ajouté l'ancien de l'Ajax. Lorsque Lampard a convaincu Ziyech, une grande partie de son discours était que Chelsea allait se renforcer et dépenser gros cet été alors qu'il était la première recrue d'un mercato XX. Timo Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell, Thiago Silva et Edouard Mendy lui ont succédé pour un total combiné de plus de 250 millions d'euros.

Avec beaucoup de profondeur dans l'attaque, Ziyech sait qu'il doit être prêt à se battre pour une place de titulaire à Stamford Bridge : "Ce n'était pas une surprise pour moi, ils m'ont déjà dit que je ne serais pas le seul, car ils avaient une interdiction pour deux fenêtres. Donc je savais déjà par moi-même que je ne serais pas le seul. Je pense que c'est bien d'avoir plus de nouveaux joueurs, plus de styles différents. Je veux dire que c'est pour tous les joueurs, ça les rend meilleurs d'avoir une concurrence. Et je pense que c'est seulement bon pour toi et, oui, la seule chose que tu dois faire est de continuer à pousser pour être le meilleur et tout ira bien mais vous savez que vous avez beaucoup de concurrence, vous devez donc travailler dur et continuer à pousser".