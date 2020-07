"Je pensais que Ramos allait imiter Messi"

Madrid est très proche du titre après sa victoire contre son voisin du sud de Madrid. Les Blancos ont battu Getafe dans la douleur (1-0) et comptent déjà quatre points d'avance sur le FC Barcelone.

David Soria, le gardien de but de Getafe, a admis avoir essayé d’anticiper une panenka.

"Je pensais qu’il allait imiter Messi. On voit les autres penaltys et ensuite on prend une décision, j’ai décidé de rester au centre au cas où il le tirerait comme ça", a déclaré David Soria.