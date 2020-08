"Je regarde beaucoup Verratti et Thiago Alcantara"

Linternational algérien s'est imposé au milieu de terrain milanais et a souvent fait l'objet d'éloges des médias comme des professionnels. Interrogé par 'The Athletic', l'ancien de Arles a évoqué son poste et de ses influences dans le football.

"J'aime tout dans ce rôle, parce que vous êtes au cœur de tout. C’est ma deuxième année en Italie en tant que regista. Je travaille toujours. Je pense que je m'améliore. J'apprends vraiment beaucoup, je regarde beaucoup Marco Verratti et Thiago Alcantara aussi. Thiago est tellement, tellement bon (...) Je dois perdre le moins possible le ballon. Zéro. Pour ce faire, je dois être concentré chaque fois que je reçois le ballon. Je dois toujours être dans ma zone. Je dois lire le jeu. J'ai besoin de regarder d'abord et de regarder tôt. Je fais déjà tout cela mais je dois m'améliorer encore. Même si je ne joue pas plus haut sur le terrain, je pourrais faire pour être plus décisif".