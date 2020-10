Quart de finale de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, L'Argentine affronte l'Angleterre, Diego Maradona choisit la 51e minute pour s'élever face au gardien anglais et envoyer le ballon dans le but en le touchant avec sa main gauche. La célèbre action sera même déposée sur une expression, la main de Dieu. À l'époque, son but sera bien entendu validé par l'arbitre et quelques minutes plus tard, l'Argentin inscrira un deuxième but, permettant à son pays de l'emporter (2-1). Deux matchs plus tard, l'Argentine remportera le Mondial 86.

34 ans plus tard, Diego Maradona est revenu sur cette action pour 'France Football', en riant aux éclats, il a déclaré : "Je rêve de pouvoir marquer un autre but aux Anglais avec la main droite".

La légende argentine est également revenu sur plusieurs épisodes de sa carrière, tel que son transfert avorté à l'Olympique de Marseille.