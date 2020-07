"Je suis la personne idéale pour tirer les pénaltys"

Les six derniers points du Real Madrid dans le championnat ont une chose en commun : pénalty de Sergio Ramos. Le défenseur central s'est exprimé à al fin du match, où il a évoqué les moments forts de la rencontre contre l'Athletic.

"La seule chose à laquelle je pense c’est l’importance de ces trois points. C’est dans les moments de tension maximale que je me sens le plus à l’aise et je pense que je suis la personne idéale pour assumer cette responsabilité", a-t-il déclaré.

Cette saison, Sergio Ramos est le deuxième meilleur buteur de l'équipe merengue, mais pour lui, les récompenses personnelles ne sont pas si importantes que ça.

"Les statistiques personnelles sont secondaires, ce que je veux, c’est aider l’équipe et gagner cette Liga. C’est la chose la plus importante. Si je voulais des récompenses personnelles, je me serais consacré au tennis. Ce qui compte c’est toujours ce que vous gagnez en équipe", a-t-il ajouté.

Concernant les dernières polémiques sur le fait que l'équipe gagne grâce aux aides arbitrales, Sergio Ramos estime que le mérite revient exclusivement aux joueurs : "La Liga ne va pas être gagnée ou perdue à cause des arbitres. Il n’y a aucune raison de donner le mérite aux arbitres parce qu’il nous revient. Ils n’ont rien fait de déterminant."