"Je suis prêt pour le Barça, je n'ai pas peur"

L'arrivée d'Emerson en Espagne s'est faite via un accord entre le FC Barcelone et le Betis Séville. Les Catalans ont prêté le joueur brésilien aux Andalous pour deux saisons.

Le latéral réalise de belles performances à Séville et, par conséquent, le Barça a d'ores et déjà envisagé de le récupérer, plus tôt que prévu. Après avoir fait ses débuts avec la Seleçao, il semble de plus en plus prêt à faire le grand saut et rejoindre le Camp Nou.

Le Brésilien a répondu aux questions de 'AS' durant le confinement, et s'est montré prêt à jouer pour le Barça. "Oui, je suis déjà prêt à jouer au Barça. Ils m'avaient posé la même question avant de jouer en Sélection, et j'avais répondu la même chose.

"Je ne pense qu'au présent. Si tu as la tête ailleurs, tu ne joues pas bien avec ton club, qui est aujourd'hui le Betis. Je profite de la Liga, de mes coéquipiers et de la ville. Si je m'en vais dans quelques mois, je serai heureux. Et si je reste au Betis, aussi".

Emerson, cependant, a affirmé qu'il n'avait pas peur de jouer au Barça. "Je n'ai pas du tout peur. Jouer au Barça est un rêve de gosse. J'ai toujours été supporter du Barça, pour les cracks brésiliens qui y ont joué comme Ronaldinho ou Dani Alves. Mais aussi pour Messi ou Abidal", a conclu le latéral du Betis.