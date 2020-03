"Je suis seul en Italie, je m'inquiète pour ma famille"

L'épidémie COV-19 a fait que le monde s'arrête, ce virus a un fort impact sur notre société,à un tel point que toutes les compétitions et évènements sportifs soient suspendus.

Le footballeur Samu Castillejo a raconté par téléphone à 'El Partidazo de COPE' comment est la situation en Italie, pays le plus touché d'Europe.

Le pays vit actuellement une vraie crise sanitaire en raison du COV-19, le gouvernement a mis en rigueur plusieurs mesures pour lutter contre ce virus, les personnes ne peuvent plus sortir dans les rues.

"Pour sortir dehors, il faut avoir une autorisation, on peut juste s'y rendre au travail, supermarché ou à la pharmacie... Tout le monde achète des masques et des gants, on dirait un hôpital", a-t-il expliqué.

Castillejo a aussi confié qu'il est très "inquiet" pour sa famille qui se trouve en Espagne, et par le fait que lui est "seul" en Italie. "Je n'ai pas voulu faire venir ma famille, c'était trop dangereux."