"Je suis très heureux de poursuivre à l'Atlético"

Carrasco était parti en Chine et a effectué son retour à l'Atlético cet hiver sous la forme d'un prêt. Il a finalement convaincu le club madrilène de le faire signer définitivement.

"Je suis plus âgé et j'ai acquis en maturité, j'ai plus d'expérience. Mon passage en Chine m'a fait grandir et je pense que le club et le staff ont vu le changement", a déclaré l'international belge de 27 ans.

Actuellement en stage de pré-saison avec le groupe de Simeone, Carrasco semble être très heureux : "Je suis très content d'être ici, de pouvoir m'entraîner avec le groupe. Nous avons un groupe assez jeune et c'est quelque chose de positif".

L'attaquant a finalement conclu en s'adressant aux supporters du club colchoneor : "Merci beaucoup pour votre soutien, je donnerai tout pour ce club et pour arriver le plus loin possible".