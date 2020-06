"Je suis un peu en colère contre Messi et Ronaldo"

Messi ou Cristiano ? Cristiano ou Messi ? C'est sans doute un débat sans fin et s'éternisera probablement longtemps, même après la fin de leur carrière. Le dernier à les mentionner est Inzaghi - une légende du football italien - dans une interview à 'La Gazzetta dello Sport'.

Il a dit, sur un ton bon enfant, qu'il était "un peu en colère" contre eux. La raison : "A cause d'eux, on a l'impression que Raul et moi n'avons pas marqué beaucoup de buts dans les Coupes européennes."

En effet, quand on observe sur les statistiques, le Portugais et l'Argentin sont un cran au-dessus du reste.

"La Juventus est favorite, supérieure et a quelques avantages : le résultat du match aller, le fait de jouer à domicile et ce même sans public, et les lourdes absences chez les rossoneri. Mais tout peut arriver dans un match. Je ne m’attends pas à des extravagances tactiques car il n’y a eu que quelques semaines de travail sur le terrain. Les entraîneurs cherchent à donner des certitudes. Je suis très déçu que la rencontre entre Ronaldo et Ibra n’ait pas lieu", a-t-il conclu.