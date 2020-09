"Je vais devoir élever mon niveau de jeu"

Juan Bernat blessé et Layvin Kurzawa suspendu, Mitchel Bakker se voit s'offrir une chance incroyable pour prouver qu'il a le niveau pour porter les couleurs du PSG. L'ancien de l'Ajax s'est confié au micro de 'L'Équipe'.

"Avec la blessure de Juan Bernat et la suspension de Layvin Kurzawa après son carton rouge, c'est une opportunité pour moi de jouer avec l'équipe, de saisir cette opportunité. J'espère que je jouerai le plus possible et je donnerai tout ce que je peux."

Avant d'ajouter qu'il se sentait prêt à prouver son réel potentiel au sein du club de la capitale : "Depuis le premier jour, je me sens vraiment bien. Je vais devoir augmenter mon niveau de jeu, pour m'approcher du reste de l'équipe. Mais si j'ai l'occasion de jouer, je suis prêt. Sur ce poste de latéral gauche, je vais me battre pour faire tout ce qu'il faut."