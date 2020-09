L'Inter Miami a eu du mal à se lancer en Major Soccer League mais l'équipe de Floride commence à intéresser certains joueurs évoluant en Europe.

Après l'arrivée du champion du monde français Blaise Matuidi, c'est un certain Radamel Falcao qui pourrait éventuellement rejoindre le club qui appartient à David Beckham.

Toujours joueur du Galatasaray, l'international colombien de 34 ans ne s'est pas gêné pour évoquer son envie de participer à un projet tel que celui de l'Inter Miami.

"Il me reste encore deux ans de contrat et je veux jouer avec l'Inter Miami car il y a beaucoup de Colombiens là-bas et ça me rappelle mon pays", a déclaré le joueur dans un entretien avec Daniel Habif sur Youtube.