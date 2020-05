"Je veux jouer, mais je crois que c'est de la folie"

Lanzini est un des cadres de West Ham. Cela fait déjà cinq saison qu'il est chez les Hammers, et l'Argentin a évoqué la situation actuelle en Premier League à 'Radio Continental'.

"Pour moi, ce serait de la folie jouer actuellement. Tant qu'il n'y a pas de vaccin pour nous protéger... Il y aura des contagions constantes si des mesures ne sont pas prises. Regardez en Allemagne, ils sont revenus à l'entraînement et des joueurs ont été contaminés", a affirmé Lanzini.

Le milieu de terrain argentin a affirmé vouloir rejouer, mais a insisté sur l'importance de la santé. "Tu pourrais contaminer des membres de ta famille dits à risque", a continué Lanzini, qui se voit bien revenir à River Plate.

"J'adorerais revenir à River Plate parce que le Monumental me manque, écouter les chants, vivre le quotidien... Aujourd'hui je suis heureux et dans un grand club. Je veux profiter un peu plus ici et après je verrai", a conclu le joueur de Hammers.