"Je veux m'éloigner de l'égoisme du football"

Dans une interview pour le quotidien allemand cité, l'entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, a confié qu'il voulait s'éloigner de la "pensée égoïste" du football et qu'il y avait des secteurs plus touchés.

"J'ai beaucoup d'amis qui sont auto-entrepreneurs et ce sont eux que la crise touche particulièrement. Je veux m'éloigner de la pensée égoïste du monde du football", a déclaré l'entraîneur.

"J'essaie de faire des dons à différents endroits. Par exemple, j'ai soutenu un projet de Florian Neuhaus, nous venons de la même région. Nous aidons des institutions sociales et c'est là que va ma contribution", a ajouté l'entraîneur concernant l'aide qu'il apporte pendant la crise.

L'entraîneur n'imagine pas une interdiction des transferts pendant l'été mais un possible report du mercato : "Nous avons besoin que l'argent afflue le football. Il y a un marché et des contrats. Cela ne va pas changer. Peut-être que le mercato pourrait être plus court ou plus tard dans l'année."