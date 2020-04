Reguilón (23 ans) a parlé de son avenir dans une interview accordée à 'ABC' : "Je sais ce que pense Monchi [directeur sportif de Séville], qu’il m’aime beaucoup. J’apprécie aussi mes coéquipiers, les gens, Séville et la ville. Mais quand la saison se terminera, il faudra que je retourne à Madrid et alors on verra ce qui se passera."

"Les gens que je croise dans la rue me saluent et m’encouragent. ‘T’es un crack !’ me disent-ils. J’ai toujours ressenti beaucoup d’amour pour moi à Séville" a-t-il ajouté.

Reguilón veut terminer la saison au club andalou : "Si je commence la saison avec Séville, j’aimerais terminer la saison avec Séville. Que ce soit le 10 juillet, le 10 août ou autre. Je veux terminer la saison avec Séville et gagner la Ligue Europa, nous qualifier pour la Ligue des Champions et réussir tout ce qui es possible."

" Il est vrai que mon contrat se termine le 30 juin, mais je suis sûr qu’un accord sera trouvé et il n’y aura pas de problème" a-t-il expliqué concernant la fin de son prêt avec le club andalou.

Le latéral, a joué 25 rencontres avec l'écurie andalouse jusqu'à l'arrêt du football début mars en raison du COV-19.