"Je voulais m'entraîner avec Mourinho... et je dois me contenter de mon chien"

La crise sanitaire a coûté cher à tout le monde, dans bien des aspects. De nombreux joueurs ne savent pas de quoi sera fait leur avenir.

Kyle Walker-Peters, joueur de Tottenham, a regretté cette situation. "Je voulais m'entraîner avec Mourinho et démontrer que j'ai le niveau pour jouer à Tottenham... et finalement je m'entraîne avec mon chien", a-t-il déclaré à 'The Times'.

Le jeune latéral avait pris la direction de Southampton l'hiver dernier sous la forme d'un prêt. Son idée était de gagner du temps, démontrer son talent en Premier League pour ensuite retrouver le Tottenham Hotspur Stadium.

Le joueur a affirmé que Mourinho l'a toujours soutenu. "Mourinho me disait : 'Ecoute Kyle, Tottenham c'est chez toi. Tu peux revenir quand tu le souhaites, mais l'important aujourd'hui c'est de jouer, jouer, jouer".

Mais depuis son arrivée chez les Saints, le Britannique n'a joué que 73 petites minutes, le 15 février dernier contre Burnley.