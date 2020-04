Jean-Philippe Mateta se joint à l'élan de solidarité

Comme beaucoup de joueurs dans le monde du football, Jean-Philippe Mateta, joueur de Mayence, est actuellement en confinement face à la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde et en Allemagne.

Le quotidien français 'L'Équipe' a rapporté ce mercredi que le joueur français avait lui aussi tenu à faire un don important pour soutenir le personnel soignant des hôpitaux de Paris. Un don de 20 000 euros fait à la fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

"À travers ce don, je veux contribuer à soutenir les malades et le personnel soignant. J'invite d'autres sportifs et plus globalement tous ceux qui en ont les moyens et la possibilité, à faire à leur tour un don. Que ça puisse entraîner une vague de générosité", a annoncé Mateta.

Des joueurs de football du monde entier ont annoncé avoir fait des dons, comme Leo Messi, Robert Lewandowski ou encore Kylian Mbappé ou Neymar Junior.