Jefferson Farfán donne de ses nouvelles

L'attaquant du Lokomotiv Moscou et de l'équipe péruvienne Jefferson Farfan a annoncé ce samedi qu'il progressait favorablement après avoir contracté le COVID-19, un diagnostic qu'il a reçu samedi dernier alors qu'il se préparait à reprendre l'entraînement avec l'équipe russe.

"Nous allons de l'avant, nous nous sentons mieux et plus forts chaque jour, et avec un esprit positif. C'était une bonne journée, mais demain elle sera encore meilleure", a écrit Farfan sur les réseaux sociaux alors qu'il était isolé dans sa maison de Moscou et qu'il suivait un traitement pour vaincre le virus.

Le footballeur péruvien de 35 ans a été reconnaissant pour tous les messages de soutien et d'encouragement qui lui sont parvenus ces derniers jours.

"Une partie de tout cela est de savoir que nous avons des gens qui nous soutiennent et nous encouragent à continuer d'avancer", a déclaré la Foquita.