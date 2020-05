Jens Lehmann intègre la direction du Hertha Berlin

L'ancien gardien de but international Jens Lehmann va devenir membre du conseil de surveillance du Hertha Berlin. Selon les informations de 'Bild' et de 'Sport Bild', il s'est entendu sur ce point avec le propriétaire du club, Lars Windhorst.

La source révèle aussi qu'un certain Marc Kosicke fera aussi partie du conseil de surveillance. Kosicke est impliqué dans le monde du football depuis de nombreuses années et travaille comme consultant pour des entraîneurs tels que Jürgen Klopp et Julian Nagelsmann. Kosicke devrait se concentrer sur l'orientation stratégique du club et Lehmann serait responsable des questions sportives au sein du conseil de surveillance.

Jusqu'à présent, Windhorst a investi plus de 220 millions d'euros et détient ainsi 49,9% des parts du club. Jürgen Klinsmann a siégé au sein du conseil de surveillance de Windhorst de novembre 2019 à fin février 2020. Il était aussi en charge de l'équipe première, mais a depuis démissionné. Bruno Labbadia a ensuite été désigné comme le nouvel entraîneur de l'équipe berlinoise.

Pour Lehmann, c'est une deuxième expérience au sein d'un club de Bundesliga après un séjour au FC Augsbourg. Au sein de ce club, il officiait comme entraîneur adjoint de Manuel Baum.