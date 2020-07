Jérémy Mathieu ne voulait pas rejoindre le Barça

À l'âge de 31 ans, Jérémy Mathieu a fait, sans aucun doute, un grand saut dans sa carrière en rejoignant le FC Barcelone.

Il avait rejoint le club blaugrana en provenance de Valence, pour la somme de 20 millions d'euros. Cependant, son passage en Catalogne ne s'est pas passé comme prévu.

L'ancien défenseur central a récemment raccroché les crampons, plus tôt que prévu, en raison d'une grave blessure au genou.

Lors d'une longue interview accordée à la chaîne officielle du Sporting CP, l'ancien Lion a évoqué son passage au Barça.

"Je ne voulais pas rejoindre le Barça, mais j'ai quitté Valence pour le président, a raconté le défenseur. J'avais un peu peur d'aller au Barça, parce que je pensais que je n'étais pas à la hauteur. Ils m'ont fait une proposition et j'ai présenté le contrat à Valence. Je leur ai dit que je resterais s'ils s'alignaient, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Je suis parti pour 200 000 euros de plus par an."