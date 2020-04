"J’ai parfois été con"

Jérémy Ménez est considéré comme l’un des meilleurs joueurs français de sa génération. Cependant, et malgré une carrière somme toute honorable, il n’a jamais été en mesure de fructifier ces attentes. Dans un entretien accordé à 'France Football', l’ex-joueur du PSG a assuré n’avoir "aucun regret". Mais, il a reconnu d'un autre côté qu’il n’a pas toujours eu l’attitude qu’il fallait. Et en particulier avec la presse.

A la question si la presse a été trop sévère avec lui, Ménez a rétorqué "oui, trop souvent". "Mais, j’ai peut-être aussi aidé la presse à être méchante avec moi. J’aurais pu être un peu plus ouvert, moins con. Parfois, j’ai été con, avec mon caractère de con. Je me suis fermé à des gens alors qu’ils ne m’avaient peut-être pas fait de mal. J’ai horreur de l’injustice, et j’ai lu plein de choses fausses sur moi. Mais la presse fait juste son travail, c’est comme ça. Moi, je sais qui je suis, c’est le principal".

"Je me sens mieux dans l’anonymat"

Ménez a connu beaucoup de moments compliqués durant son parcours. Cependant, il a aussi vécu des saisons réussies et aussi quelques épisodes joyeux. Comme la fois où David Beckham a loué ses qualités. "Ça m’a fait très plaisir, surtout venant d’un mec comme lui, qui a joué avec les meilleurs joueurs au monde. Qu’il sorte ça, c’est beau. Encore une fois, ça ferme la bouche à ceux qui ne parlent que de mon caractère. Beckham est tellement accessible. Souvent les plus grands sont les plus simples", a-t-il déclaré.

Pour finir, celui qui porte actuellement les couleurs du Paris FC a indiqué qu’il n’envisage pas encore de raccrocher les crampons. "Je kiffe ma vie, je reprends gout au foot, mais je n’aime pas les à-côtés du foot. J’aimerais être footballeur mais que personne ne me reconnaisse. Le côté positif, c’est qu’on m’arrête moins. Je me sens mieux dans l’anonymat. Pour l’instant, je n’y pense pas du tout. J’aurais 33 ans au mois de mai et je me sens en forme. Donc no limit. On verra".