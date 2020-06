Jérôme Rothen prend la défense de Cavani

En France, de nombreux amateurs de football saluent le choix fait par Edinson Cavani. Le joueur charrúa ne participera pas aux finales de la Coupe (France et Ligue) ni à la Ligue des champions, car son contrat expire le 30 juin.

Jérôme Rothen, ancien joueur du club et désormais consultant sportif, a pris la défense du meilleur buteur de l'histoire du PSG.

"On peut toujours commenter et dire que c’est un scandale, mais il faut se rappeler de l’histoire de Cavani cette saison. Son statut a évolué avec des blessures, l’arrivée de Mauro Icardi et il a eu du mal à avoir du temps de jeu. Il faut savoir aussi qu’il a fait des pieds et des mains pour partir au mois de janvier où il avait annoncé pour la première fois à ses dirigeants sa volonté de quitter le club, car ses relations avec l’entraîneur et les joueurs n’étaient pas bonnes", a-t-il déclaré.

Pour Jérôme Rothen c'est un choix tout à fait compréhensif et logique après tout ce qu'il a enduré cette saison au sein du club.

"C’était un joueur isolé, il ne faut pas l’oublier. Après il y a eu cette période des deux mois avant le confinement où il avait repris du temps de jeu. Il a repris du crédit et c’est même lui qui a rejoué en Ligue des Champions. Si on s’arrête là-dessus on a du mal à comprendre, mais par rapport à tout ce qu’il a enduré cette année, moi je me mets à sa place, il en veut à ses dirigeants, il en veut à Leonardo, il en veut à son entraîneur et il n’est pas aussi proche du groupe qu’on le dit, c’est alors un choix logique pour lui."