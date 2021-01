Jesse Lingard se rapproche du FC Porto

Au cours des cinq dernières années, l'attaquant de Manchester United, Jesse Lingard, a disputé en moyenne plus de 40 matchs par saison à Manchester United.

Cette saison, cependant, l'international anglais de 28 ans, n'a été appelé que par Ole Gunnar Solskjaer, qu'à trois reprises seulement. Au terme de son contrat avec les Red Devils, le joueur aimerait plus de tranquillité pour l'avenir. 'A Bola' explique ce samedi que Jesse Lingard ouvre la voie à une nouvelle aventure pour avoir plus de temps de jeu. West Ham, Tottenham et Sheffield United sont sur le dossier, mais le FC Porto entre également dans la danse avec des arguments de poids. Le FC Porto a un huitième de finale de Ligue des champions face à la Juventus. Match que pourra jouer l'anglais s'il signe en faveur du club portugais. Les dragons voudraient faire une offre de prêt pour s'attacher les services du joueur. Affaire à suivre.