Joan Laporta est le nouveau président du FC Barcelone

Il était le grand favori de cette élection, et les socios ont fait leur choix. Joan Laporta Estruch est de retour au poste de président du FC Barcelone et a battu ses deux concurrents, Victor Font et Toni Freixa.

Avec 93.59% des bulletins de vote dépouillés, Joan Laporta avait remporté 57.61% des votes (26 852 votes), contre 34.75% pour Victor Font (14 799 votes) et 9.3% (4385 votes) pour Toni Freixa. Le reste des bulletins étaient nuls ou blancs.

Les deux autres candidats n'ont pas pu créer la surprise. Déjà président du FC Barcelone entre 2003 et 2010, il reprend le flambeau quelques mois après l'annonce de la démission de Josep María Bartomeu.

Depuis l'annonce de sa candidature, Laporta s'était rapidement érigé comme grand favori de cette élection, et avait présenté plus de 10 000 signatures pour valider sa candidature. Et les socios n'ont pas changé d'opinion depuis.

Les grands défis de Laporta

Il s'agira donc de sa deuxième aventure au poste de président du FC Barcelone. À l'époque où il était aux commandes du Barça, le club avait remporté deux Ligas et deux Ligues des champions.

Joan Laporta et son comité de direction remplaceront celui de Carles Tusquets, qui avait pris les commandes du club en attendant les élections depuis le départ de Josep María Bartomeu.

Après plusieurs mois sombres à niveau institutionnel comme sportif, le Barça entre dans une nouvelle ère. Laporta devrait faire face à de difficiles défis dans les prochaines années, et remettre sur pied une institution qui a bien souffert dernièrement.

En plus de gérer une situation économique critique, et une masse salariale très élevé, la nouvelle direction blaugrana devra construire un projet sportif durable pour redorer le blason du club en Europe, et révolutionner son effectif pour remettre la main sur le trophée qui fait toujours rêver le Barça : la Ligue des champions.