Joan Laporta se présente aux élections du FC Barcelone

L'ancien président du FC Barcelone, qui avait exercé la fonction entre 2003 et 2010, a annoncé de manière officielle qu'il serait bien candidat pour succéder à Josep María Bartomeu lors des prochaines élections.

Une annonce à laquelle les supporters s'attendaient déjà. Laporta a donné une conférence de presse ce lundi matin afin d'annoncer son choix et ses objectifs pour l'avenir du club blaugrana.

"Je me présente parce que j'aime le Barça, j'aime les fans, j'aime La Masia et j'aime le club. Nous avons un plan pour ramener le Barça sur la voie du succès et le remettre au premier plan du football mondial. Et c’est pourquoi j’ai besoin de votre soutien", a annoncé Joan Laporta.

"Nous travaillerons pour la reprise économique du club et nous ne pourrons inverser la situation dramatique actuelle que par des efforts et du travail. Il existe de nombreuses façons de réussir, mais il n'y en a qu'une : le travail, l'effort et la persévérance", a expliqué l'ancien président lors de sa conférence de presse.

Laporta a aussi évoqué le sujet Leo Messi : "Personne ne peut douter du fait que Messi aime le Barça. Je n'ai pas parlé avec lui. (...) Messi aime le Barça. Je suis certain qu'il donnera une opportunité au club."