Joao Félix confiant pour l'Atlético

Cette semaine, l'Atlético de Madrid se rend à Mestalla. Avant de voyager pour Valence, Joao Felix a accordé une interview au média de son club et a évoqué la bonne période des Colchoneros.

"L'équipe est très bien. Nous défendons bien, nous marquons, nous attaquons bien. Nous sommes comme une grande équipe, nous voulons tous la même chose et continuer dans cette voie. Quand l'équipe est bien, les joueurs le sont également, et je me sens en confiance", a-t-il expliqué.

L'attaquant portugais prédit un "match difficile, comme tous les matchs" contre Valence samedi, dans lequel il espère que l'Atlético maintiendra son chemin en tant que seule équipe invaincue en Liga. "Nous allons jouer notre football comme nous l'avons fait jusqu'à présent, et de cette façon nous serons proches de la victoire", a-t-il déclaré.

Joao a reçu le prix du meilleur joueur du mois d'octobre, qui est décerné par la marque Mahou sur la base des votes des fans sur les réseaux sociaux : "Je ressens leur affection dans la rue, avec les messages qu'ils m'écrivent. Je ressens ce soutien et cette affection de la part des fans", a ajouté le Portugais.