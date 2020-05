João Félix à Kaká : "Je veux remporter la C1 et le Ballon d'Or"

Lors d'un live sur Instagram, Kaká a conseillé l'attaquant de l'Atlético de Madrid Joao Félix sur son avenir en Liga, expliquant que le club rojiblanco a connu "une grande transformation" ces dernières années avec Simeone sur le banc.

"La rivalité entre le Real Madrid et l'Atlético est très grande. Quand j'étais à Madrid, l'Atlético n'avait pas gagné de titres depuis longtemps, l'Atlético a connu une grande transformation avec l'arrivée de Simeone, mais la rivalité était toujours très grande. C'est incroyable de jouer le derby madrilène", a déclaré l'ancien joueur du Real Madrid.

Kaka, qui a joué pour l'AC Milan entre 2003 et 2009 avant de rejoindre le Real Madrid, où il a effectué quatre saisons entre 2009 et 2013, a donné quelques conseils à Joao Felix pour mieux s'adapter à la Liga.

"Le plus important est de comprendre comment les choses fonctionnent, il y a beaucoup de différences. Dans certains clubs, la tactique est plus importante, dans d'autres, la technique, il faut comprendre le club, ce que représente l'Atlético en Espagne et sur la scène mondiale", a conseillé Kaka.

Le milieu de terrain brésilien a demandé à Joao Felix quel était son rêve dans le football : "Gagner la Ligue des champions et le Ballon d'or", a répondu le Lusitanien. La Ligue des champions a toujours été très spéciale, pour l'hymne au début, l'atmosphère", a ajouté Kaká.